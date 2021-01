Cinema Il Nuovo, l'iniziativa del 'biglietto sospeso' prosegue fino al 31 gennaio

La Spezia - Prosegue al cinema Il Nuovo l'iniziativa del 'biglietto sospeso', che offre la possibilità di donare un momento culturale e di svago anche a chi è in difficoltà. "I biglietti raccolti - spiegano dal film club Germi - saranno affidati a noi che come associazione, individueremo i destinatari degli ingressi omaggio. da sempre attento alla promozione culturale e al sociale, si augura che questa iniziativa possa permettere di garantire un presidio culturale e di svago anche a chi è in difficoltà, grazie alla generosità di tutti gli spettatori di La Spezia e non. Il concetto di esperienza cinematografica del cinema Il Nuovo La Spezia è sempre stato l'idea di condivisione sociale di un momento culturale". L'Iniziativa del biglietto sospeso andrà avanti fino al 31 gennaio 2021. Il cinema Il Nuovo è aperto tutti i martedì e giovedì dalla 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Info: ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921