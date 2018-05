Cimiteri abbandonati. Incontro con Maggy Bettolla a Sesta Godano

La Spezia - Camminando sulla terra umida e fra le lapidi sbilenche di un antico cimitero in rovina, non si potrà fare a meno di chiedersi quale fosse la storia dei morti ivi sepolti, quali fossero state le vicende che interessarono quel camposanto e cosa portò al suo abbandono.



Le risposte a queste domande sono scritte nel libro "Cimiteri Abbandonati Volume 1" di Andrea Lobbia e Maggy Bettolla che sarà presentato sabato 12 maggio alle ore 18:00 a Sesta Godano.



Maggy Bettolla, con la sua passione di esploratrice, ci ha fatto scoprire attraverso i precedenti libri, "Luoghi Abbandonati" Volume 1 e 2 (Edizioni Giacchè), paesi, borghi, dimore storiche e castelli della provincia Spezzina e dell'Alta Toscana in completo stato di abbandono. Con questo nuovo libro ci farà conoscere 70 cimiteri abbandonati, dimenticati, particolari e in alcuni casi irrinunciabili presenti in Piemonte, Lombardia e Liguria.



Il libro ci permetterà di scoprire e conoscere anche ciò che circonda questi luoghi della memoria, ovvero i resti di un paese fantasma o di una chiesa sconsacrata, episodi di monache e frati incestuosi, una storia d’amore finita male oppure un villaggio operaio, perla dell'archeologia industriale italiana.



Ricchissimo di immagini che documentano ogni singola località, per ogni cimitero il libro contiene una scheda tecnica con coordinate del luogo, il “come arrivare” quando la meta è di difficile localizzazione e una trattazione storico/descrittiva che imprima nella carta il “qui ed ora” di un luogo che a distanza di poco tempo potrebbe non esistere più.



Maggy ci conduce in un viaggio ben lontano da quello del turismo di massa, un’esperienza che aspira alla catarsi e alla presa di consapevolezza rispetto al patrimonio storico che si sta sgretolando sotto ai nostri occhi, alla memoria che sta volando via e alla morte.



Al termine dell’incontro, l’autrice, assieme all'assessore alla cultura Davide Calabria, accompagnerà i partecipanti nel paese abbandonato di Roggiano per proseguire dal vivo il tema principale del dibattito, "il ricordo perduto".





L’evento avrà inizio alle ore 18.00 nel piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta (Sesta Godano), per raggiungere Roggiano è prevista una breve camminata di circa 10 minuti su mulattiera/sentiero. Si consigliano scarpe comode.



In caso di pioggia il dibattito avrà luogo nella sala consiliare del comune di Sesta Godano.