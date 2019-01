Cimenti, dolcetti, solidarietà e befane volanti. La città è pronta

Il 5 e il 6 gennaio saranno ricchi di appuntamenti con la simpatica vecchina che di fatto si porta via tutte le feste.

La Spezia - Carbone dolce oppure vero, caramelle e dolcetti in quantità. La Spezia si prepara per l'arrivo della vecchina più amata di tutti dopo Babbo Natale: la Befana. E il sei gennaio non mancheranno gli appuntamenti sparsi qua e la per tutta la provincia.

Per chi pensa ai dolcetti ma anche alla forma fisica non potrà mancare al “Cimento catodico” di San Terenzo che si terrà alle 10. A Porto Venere più che un cimento si terrà la settima edizione del “Bagno della befana” a partire dalle 12. Alle 16 poi sarà grande festa per il classico appuntamento della “Befana Volante” che vedrà impegnati una decina di volontari del Soccorso alpino e speleologico della Spezia impegnati in tre calate dal castello di Porto Venere fino al cuore del borgo.



Ci sarà per i più piccolo un'autentica pioggia di caramelle per salutare nel migliore dei modi quest'ultimo giorno di festa.

Spostandosi in Val di Magra la Befana a Baccano di Arcola arriverà con un giorno di anticipo, infatti in Piazza Mazzini verrà allestito il grande falò, con animazione e accompagnamento musicale da parte del gruppo Batebalengo Bis Samba Band. Per tutti lotteria a premi, cioccolata calda e vin brulé.

Anche a Castelnuovo la Befana si festeggia a partire dal 5 gennaio. In programma c'è “Arfàn i Pèfan”. Si partirà dalle 14.30 da Palazzo civico per truccarsi e vestirsi. Alle 16.30 poi comincerà una passeggiata per il borgo e poi merenda per tutti. Alle 19 quando il sole sarà sceso si accenderà il grande falò per salutare le feste. A Castelnuovo l'appuntamento si rinnova anche il giorno successivo con la pentolaccia al centro sociale.



Appuntamento anche a Romito Magra il 6 gennaio con un concerto del gruppo “Harmony” con “Arrivano le befane” nella chiesa a partire dalle 21. Ad Ameglia la befana si festeggia con una bella tombolata al castello a partire dalle 16 nel giorno dell'epifania.



In questi giorni, che ormai sanciscono la fine della feste, dalla parrocchia nostra signora della neve di Via Roma arriva una storia di solidarietà. Già da qualche giorno sono state messe in vendita, a offerta, alcune calze il cui incasso viene interamente devoluto a opere benefiche. E voi? Siete stati buoni oppure vi aspettate un sacco di carbone?