Ciclismo, il documentario che celebra i gregari pedala fino al Nuovo

La Spezia - Il mondo del ciclismo e del cinema si incontrano in Videogiro, il nuovo contest curato dall’Associazione torinese Piemonte Movie - che da sempre opera per il sostegno e la diffusione del cinema realizzato in Piemonte - all'interno di Open Cinema, il progetto di Audience Engagement promosso dalla Compagnia di San Paolo.



Il contest, coinvolgerà 7 città tra Piemonte e Liguria - Almese (TO), Candelo (BI), Carmagnola (TO), Collegno (TO), La Spezia, Malesco (VCO) e Piasco (CN) - in cui altrettanti filmmaker realizzeranno 7 cortometraggi a tema libero, ma con al centro - protagonista assoluta - la bicicletta. A settembre, conclusa la fase di riprese, i corti verranno proiettati nei cinema locali delle città coinvolte dove il pubblico voterà la migliore performance “videociclistica”; verranno premiati con il voto del pubblico i primi 3 classificati (1°- 1.000€; 2° - 400€; 3° - 100€).



Lo "start" al progetto verrà ufficialmente dato attraverso un tour di eventi-tappa nelle città che hanno aderito all’iniziativa. In quest’occasione verrà proiettato l’avvincente e pluripremiato film sul ciclismo Wonderful Losers. A different World di Arunas Matelis (Lituania/Italia/Svizzera/Belgio/Lettonia/Irlanda del Nord-UK/Irlanda/Spagna, 2017, 71’, col.), candidato dalla Lituania agli Oscar 2019 nella categoria Miglior Film in Lingua Straniera e Miglior Documentario. Wonderful Losers segue la faticosa vita dei gregari nel mondo del ciclismo, atleti abituati a sacrificarsi per permettere ad altri di vincere. Realizzato in 7 anni, seguendo tantissime tappe del Giro d’Italia - come quelle che nel 2014 hanno attraversato le Langhe, il Canavese e il Biellese - e intervistando atleti di tutta Europa. Tra i protagonisti del film: il siciliano Paolo Tiralongo, il canadese Svein Tuft, il lombardo Daniele Colli e molti addetti ai lavori come il medico di gara del Giro d’Italia Giovanni Tredici e i rianimatori Massimo Branca e Elena Della Valle.



EVENTI-TAPPA – IL CALENDARIO

20 maggio: Piasco, Cinema Polivalente Serra (Via Umberto I, 145), ore 21.00;

20 maggio: Collegno, Cinecircolo Suburbana (Via A. Bendini, 11), ore 21.00;

22 maggio: Almese, Teatro Magnetto (Via Avigliana, 17), ore 21.00;

22 maggio: Carmagnola, Cinema Elios (Piazza Verdi, 4), ore 21.00;

23 maggio: Candelo, Cinema Verdi (Via Senatore M. Pozzo, 2), ore 21.00;

31 maggio: Malesco, Cinema Comunale (Piazza Ettore Romagnoli - Malesco), ore 21.00;

5 giugno: La Spezia, Cinema Il Nuovo (Via Cristoforo Colombo, 99), ore 20.00.