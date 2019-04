La Spezia - Si cena a ritmo di swing al Senzalisca. Come ogni mercoledì nel ristorante di Piazza Patroni va in scena la buona musica. Questa volta di scena il trio spezzino "Sing the Swing" composto da Andrea Imparato, Armando Fiorenza e alla voce, the voice Frank Vitali. Cena con menù alla carta senza sovrapprezzo. Inizio servizio cena alle 21, concerto a partire dalle 21.30. Come sempre è vivamente consigliata la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Jacopo - 3332703675