Christmas Night, live music nei locali del centro storico

La Spezia - Sabato 21 dicembre è la Christmas Night, la Notte Bianca di Natale. Una decina i locali che hanno aderito all’iniziativa.

In piazza della Loggia, i locali Nomad, Corvino, Joice e Loggia propongono, dalle 21.30 in poi, il concerto dei ‘The Funktet’, con Lorenzo Cimino alla Tromba, Andrea Imparato al sax tenore, Giacomo Ciardi alle tastiere/synth, Edoardo Cimino alla chitarra elettrica, Gianni Grondacci al basso elettrico e Marcello Marinaro alla batteria/voce. A seguire il dj set di MarciPet con musica anni ’70 - ’80.



"La città è viva grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Commercio e i locali cittadini – dichiara l’Assessore Lorenzo Brogi -. Da oltre due anni portiamo avanti questa collaborazione fruttuosa che consente un’animazione a 360 gradi, in grado di soddisfare le esigenze dei giovani e dei meno giovani, per trascorrere serate divertenti e alternative nel centro storico spezzino. Il tessuto commerciale locale ancora una volta dimostra di essere attrattivo e al passo con i tempi".



Al Glamour, alle 21 suona Max Marcolini e poi dj set con karaoke con Francesco Tartarini. Al Bar Centrale, aperitivo prolungato fino a mezzanotte. Happyhour in musica. Distrò dalle ore 19.30, ospiterà la Band Brighela in live acustico. All’Attitude, dj set e apericena. Da Origami, a partire dalle 22.30 la musica di "Othavio + Bud Lee Selecta". Danilo Othavio, rapper underground, presenterà il suo ultimo disco "Numei" scritto in dialetto spezzino, accompagnato dalle basi del dj/producer Matia Bud Lee. La serata sarà trasmessa in diretta web radio con la collaborazione di Radio Rogna.