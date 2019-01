Cercasi giovane attrice non professionista, prove al Dialma Ruggiero

La Spezia - ScenaMadre sta cercando una ragazza, non attrice professionista ma con una minima esperienza teatrale, di età compresa tra i 19 e i 26 anni per il ruolo di coprotagonista per uno spettacolo teatrale.

Lo spettacolo (una coproduzione ScenaMadre - Scarti) ha previsione di debutto in primavera e successiva circuitazione in contesti professionali.



"In scena ci sono alcuni giovani in formazione, ossia ragazzi che hanno già delle esperienze teatrali ma non sono professionisti; ci interessa la presenza scenica di un ragazzo rispetto ad un professionista navigato, cosa può portare in termini di freschezza e intensità", spiegano da ScenaMadre.



LUOGO DELLE PROVE: Centro Dialma Ruggiero (La Spezia), indicativamente 2 sessioni a settimana in orario preserale/serale, almeno fino a fine marzo.

(disponibile passaggio da Chiavari e zone limitrofe)

PER CANDIDATURE (si prega di candidarsi SOLO se si ritiene di potersi assumere l'impegno con regolarità): 333-9045338 oppure scrivere a

info@scenamadre.com specificando nell’oggetto “Per selezione TRE”