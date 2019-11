Cento libri per il Capellini Sauro, scuola che racconta l'odissea dei migranti

La Spezia - Cento libri per il Capellini Sauro e un'occasione per arricchire la biblioteca della scuola. E' calato il sipario sull'iniziativa "Io leggo perché" che nei giorni scorsi alla Spezia ha visto protagonisti i ragazzi del Capellini Sauro e un gruppo di ragazzi rifugiati che hanno studiato alle serali e hanno prodotto insieme il libro "Attraverso" (CDS ne aveva parlato qui).

Non si tratta di un libro come tutti gli altri, perché come raccontano i ragazzi del Capellini Sauro: "Perché nasce dalla condivisione delle storie che studenti provenienti dall'Africa hanno raccontato ad altri studenti che le hanno trasformate in un viaggio narrativo. Un pomeriggio nelle aule del nostro istituto sono arrivati i ragazzi del Gambia, del Mali, del Senegal, della Costa d'Avorio a raccontare le loro odissee per terra e per mare. Il silenzio si è fatto pesante, necessario e le parole hanno iniziato il loro viaggio. Pesanti, dolorose, trattenute all'inizio, poi più leggere. Le parole si sentivano finalmente al sicuro, pronte per essere scritte, pronte per diventare racconti, pronte per diventare memoria" .



L'esperimento poi è approdato anche nelle aree antistanti nelle librerie spezzine "Liberi tutti" e "Ricci" per la manifestazione nazionale "Io leggo perché". Il bilancio è di un'esperienza diversa per tutti e la biblioteca della scuola destinata a crescere sempre di più.