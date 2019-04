Cento anni fa nasce l'Unione Corale, concerto a Santa Maria

La Spezia - Martedì 30 aprile alle 21 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta si terrà il Concerto per il Centenario della fondazione dell'Unione Corale La Spezia, ad ingresso libero. L'evento, che gode del patrocinio del Comune della Spezia, si avvale della partecipazione del Coro del Liceo Musicale, dell'Orchestra Mussinelli e degli Artisti citati in locandina.La serata si concluderà con l'esecuzione della Missa brevis in do maggiore K 259 di W. A. Mozart. L’Unioe Corale, nata il 20 febbraio 1919 dalla fusione delle società corali “La Spezia”, “Giuseppe Verdi” e “Gioacchino Rossini” in un unico coro di sole voci virili, è la più antica istituzione musicale cittadina. Da allora è impegnata nell’ambito della promozione, studio e diffusione della musica corale: nelle sue attività ha coinvolto negli anni decine e decine di concittadini appassionati al canto.



Il repertorio spazia dalla musica polifonica classica - sia sacra che profana - all'opera lirica; la corale è inoltre impegnata nella diffusione delle composizioni di musicisti spezzini, dai più antichi ai contemporanei. Nella sua storia, l’associazione vanta tradizioni anche nella didattica musicale che tuttora prosegue attraverso l’organizzazione di appositi corsi propedeutici all’avvicinamento e alla corretta formazione di base di aspiranti coristi. Con l'occasione, si comunica che sono ancora aperte le audizioni di aspiranti coristi (voci maschili e femminili) interessati a prender parte al Coro: la partecipazione è a titolo assolutamente gratuito e non comporta alcun contributo in denaro. Le audizioni saranno effettuate da una Commissione presieduta dal Direttore dell’Unione Corale, Maestro Sergio hierici. Chiunque può segnalare il proprio interesse inviando una mail al seguente indirizzo: unionecoralesp@gmail.com