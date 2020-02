Centenario della nascita di Gianni Rodari, nuovo incontro in Sala Dante

La Spezia - Proseguono le iniziative dedicate al centenario della nascita di Gianni Rodari. Iniziative organizzate dal Comune della Spezia e dalla Fondazione Carispezia volte a ripercorre l’opera dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano che ancora oggi rappresentano sia per gli insegnati sia per gli studenti un punto di riferimento culturale ed educativo.

Sabato 22 febbraio dalle 9 in Sala Dante (via U. Bassi) avrà luogo un convegno proprio sulla figura dello scrittore dal titolo “Gianni Rodari e La Spezia: La Storia Di Tutte Le Storie”.



La giornata si aprirà con i saluti del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e di Cinzia Sani Vice Presidente Fondazione Carispezia



Il convegno sarà aperto dal un momento musicale a cura degli allievi della scuola media J. Piaget” e a seguire Pino Boero, docente Università di Genova, esperto di letteratura per l’infanzia e dell’opera di Gianni Rodari terrà una relazione dal titolo “tante storie per Gianni Rodari”.



Alle 10.45 Mario Piatti musicologo esperto dell’opera di Rodari in musica parlerà dell’importanza della musica nell’opera di Gianni Rodari



Sarà poi la volta di Roberto Gandini, regista e coordinatore del Laboratorio Teatrale integrato (L.T.I.) di Piero Gabrielli che illustrerà la pièce teatrale di Rodari “La Storia Di Tutte Le Storie”



Al termine, Alessandra Caprari e Marzia Settepassi della Coopselios terranno una relazione che vuole approfondire temi legati alla pedagogia di Gianni Rodari.



La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutta la cittadinanza.