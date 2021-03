Cent'anni fa la nascita del Pci, cinque eventi per ricordare la svolta di Livorno

La Spezia - Un secolo fa a Livorno nasceva il Partito comunista italiano dalla scissione con i socialisti di Filippo Turati. Una storia importante, fondamentale e che continua tutt’oggi a far discutere, di cui molti sono i tratti distintivi che ancora ai nostri giorni influenza il dibattito pubblico. Dal suo insediamento, alla capacità di esprimere valori e ideali in cui dirigenti e iscritti creavano una comunione d’intenti, al rapporto con la cultura e gli intellettuali, il PCI si è sempre costituito per la sua estrema forza in merito alla rappresentanza di massa, nella creazione di un partito che non solo era formato da dirigenti e amministratori, ma che esprimeva la forza e la volontà di un progetto comune con iscritti e militanti. Forse è proprio questa la causa di un dibattito ancora acceso di fronte alla storia del PCI, dalla nascita alla sua fine, una causa che ci porta ancora a discutere e a interrogarci sulla politica ai giorni nostri, su quali valori ideologici e dogmatici vogliamo fondare il nostro impegno e sulle nuove sfide future. Proprio in occasione dei cent’anni dalla nascita del PCI dunque, la Fondazione Giorgio Amendola della Spezia ha deciso di promuovere un calendario di eventi che approderà poi ad un convegno finale, volto a proporre un’analisi storica di quello che fu un grande partito di massa, nelle sue svolte epocali a livello nazionale e locale.



6 MARZO: Cent'anni fa il PCI. Presentazione del libro "Comunisti a modo nostro. Storia di un partito lungo un secolo" di E. Macaluso e C. Petruccioli.



26 MARZO: Cent'anni fa il PCI - Formidabili quegli anni. La memoria dei comunisti di Spezia.



15 APRILE: Cent’anni fa il PCI - Presentazione del libro di G. Fiocco “Togliatti, il realismo della Politica. Una biografia."



28 APRILE: Cent’anni fa il PCI - Intervista ad Aldo Tortorella, ultimo presidente del PCI.



14 MAGGIO: Cent’anni fa il PCI. Il PCI e gli intellettuali - La politica culturale dei comunisti italiani