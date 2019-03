Casting in the Jungle in scena al Civico

La Spezia - Domenica 7 aprile alle 16.30 chiusura della Stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia con il Coro Kids Fabrizio De Andrè in Casting in the Jungle. Replica per le scuole lunedì 8 e martedì 9 aprile alle 10.



Il Coro Kids Fabrizio De André si cimenta questa volta in un’opera buffa, completamente originale, che attinge dalla celeberrima raccolta di racconti di Rudyard Kipling Il libro della giungla, rappresentata in molte versioni cinematografiche. E non a caso è proprio il tema del filma a caratterizzare lo spettacolo.



Tabaqui, lo sprezzante sciacallo, arriva dal villaggio degli uomini e apre di fatto i provini per quella che sembra essere l’avventura del secolo: il primo lungometraggio diretto e interpretato dagli animali. La notizia turba il secolare equilibrio del popolo della giungla, che caccia per la fame e non per divertimento, e dove Mowgli, dopo aver imparato le Parole Maestre in tutte le lingue animali possibili, trascorre le giornate pigramente tra un sonnellino e l’altro. E così, passato il primo momento di entusiasmo e fratellanza, come in ogni comunità, non tardano ad affacciarsi rivalità, capricci, malumori, invidie, frustrazioni, senso di ingiustizia. Tanto che il mondo degli uomini, evocato come simbolo di qualcosa che socialmente non funziona, finisce per riproporsi in quello animale, con le sue piccole ossessioni, le quotidiane prevaricazioni, fino ai conflitti adolescenziali familiari tra il Leone assurto al ruolo di regista e la piccola leonessa ribelle.



Uno spettacolo leggero e divertente, che vuole far riflettere divertendosi. Perché, tra una gag e l’altra, il chiassoso e variegato popolo della giungla sembra volerci comunicare qualcosa.



Le musiche sono di Gloria Clemente, laboratorio teatrale di Simone Ricciardi, percussioni Davide Sinigaglia.

Coro Kids Fabrizio De André. Il Coro Kids Fabrizio De André è una realtà musicale e teatrale attiva da più di dieci anni, preparata e diretta da Gloria Clemente. È composto da 50 bambini e ragazzi circa, tra i 5 e i 13 anni, e ha al suo attivo innumerevoli esibizioni e spettacoli, di cui si ricordano Erwartung – L’Attesa (sulla vicenda La Spezia Porta di Sion, che ha debuttato al Molo Garibaldi davanti a quasi duemila persone), La fattoria degli animali di George Orwell, Il barone rampante (Soap opera rock) e Moby Dick con l’attore Roberto Alinghieri. Ha realizzato con il Conservatorio “G. Puccini” l’allestimento de L’Arca di Noè di Benjamin Britten, e con Caterina Guzzanti gli spettacoli E se Pinocchio quel giorno andava a scuola e Il Tempo di Alice. Collabora con l’attore/regista Simone Ricciardi e i musicisti Pietro Sinigaglia, Andrea Cozzani e Davide L’Abbate.



Ingresso (prevendita € 1): Posto unico ? domenica 7 € 5 ? lunedi 8 e martedì 9 € 4



Prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: www.teatrocivico.it – info@teatrocivico.it