Castagne e sgabei, in Piazza Brin una due giorni di musica ed intrattenimento

La Spezia - L'associazione Prospezia Ciassa Brin e Prospezia con la collaborazione della P.S.M.S Marola organizzano la "Castagnata in Ciassa Brin" a partire dalle 15 con intrattenimento per i più piccoli ed esibizioni di scuole di ballo. Giovedì 31 ottobre sarà collegato al pomeriggio mostruoso organizzato dal Comune della Spezia e saranno premiate le maschere più simpatiche di Halloween, con la collaborazione della Gelateria Gustosando di Roberto e Stefano e le giostre dei Fratelli Franchetti. Non mancherà la musica con il dj Giacomo e tutto questo condito da un buon sgabeo, da un cartoccio di caldarroste ed una fetta di torta. Il primo novembre con la festa di Ognissanti, sempre in Piazza Brin, con gli immancabili sgabei e le gustose caldarroste, il Mimo Ramon e una caccia al tesoro molto coinvolgente per i più piccini.