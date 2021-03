Casa Canaletto ospita la giornata dedicata alla raccolta degli assorbenti

La Spezia - Una raccolta straordinaria di assorbenti, tamponi e prodotti per l’igiene intima, in vista della giornata dell’8 Marzo, che saranno distribuiti dai volontari e dalla volontarie insieme ai pacchi alimentari al consueto appuntamento settimanale del Banco di Mutuo Soccorso di Casa Canaletto. In un momento di difficoltà e fragilità come questo, non si può accettare che beni indispensabili, legati al ciclo mestruale, vengano considerati alla stregua di “beni di Lusso” e conseguentemente sottoposti ad una tassazione del 22%.



La questione della Tampon tax non può essere letta solo attraverso una lente economica: è una battaglia politica e culturale. Equiparando i prodotti per le mestruazioni ad altri beni che non sono di prima necessità, si trasmette alla società un messaggio distorto, che alimenta un sistema economico basato sul privilegio maschile. I prodotti igienici femminili devono essere considerati per quello che sono: beni essenziali la cui spesa inevitabile grava ingiustamente su chi deve usarli, vale a dire unicamente la popolazione femminile. Questa iniziativa, prevista per giovedi 4 marzo dalle 16 alle 19.30 presso il Circolo di Via Don Bosco 2, si inserisce nel quadro più ampio del progetto di Casa Canaletto per il sostegno ai cittadini e alle cittadine colpiti dalla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.