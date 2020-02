Carnevale ritrovato, tutti i nomi dei vicitori

La Spezia - Maschere, mascherine, colori e tanto divertimento per il Carnevale spezzino che da questa mattina ha animato Piazza Cavour. Tanti giochi e occasioni per i più piccoli e le loro famiglie per ritrovarsi e passare una domenica di festa.

Nel pomeriggio si è tenuta la sfilata delle mascherine e la giuria ha avuto l'arduo compito di scegliere tra diverse categorie per oltre cento partecipanti.

Ad aprire il pomeriggio sono stati il Mimo Ramon e il tenore Eros Lombardo accompagnati poi dalle immancabili figure di Maia, Batiston e Re Carnevale sotto l'egida del patron Marco Tarabugi. Per le premiazioni poi erano presenti la vice sindaco Genziana Giacomelli, gli assessori Giulia Giorgi e Lorenzo Brogi.

"Grande successo ieri per la prima data del Carnevale Spezzino 20.20, la città come sempre ha risposto con entusiasmo e voglia di far festa - ha dichiarato l'assessore Brogi - Abbiamo riportato in auge una tradizione che qualcuno aveva voluto cancellare, la nostra storia passa anche di qua, per questi eventi, è un piacere essere parte di questo percorso di rinascita dell’identità cittadina. W il Carnevale, Spezia vive".

Tante le mascherine in gara, c'è chi ha vinto per la fantasia e per la spezzinità: la fontana di Piazza Garibaldi, con divano annesso, e C'era una volta la musica dedicata alla Casa musicale Biso ne sono una dimostrazione.



Ecco i seguito i vincitori assoluti di ogni categoria



Miglior maschera di gruppo: C'era una volta la musica Stefanelli Andrea e Davide



Migliore Maschera femminile: Allegria Jasmine La chiocciola



Miglior maschera femminile sportiva: Margherita Grillo, sub



Migliore Maschera originale maschile Gabrielle De Biasi lo chef



Miglior maschera originale femminile: VIivarelli Viola pasta al pomodoro



Miglior maschera sportiva maschile: indiano con capanna



Miglior maschera maschile: Baldi Matteo transformer



Premio maia: Bianchini Nathan piccola apache



Premio Re Carnevale: Bicci Michele Robin hood



Premio Batiston: Navarra Davide piazza Garibaldi