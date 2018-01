Carnevale a quattro zampe all'Umbertino

La Spezia - Sabato 10 febbraio dalle 14 si svolgerà, in Piazza Brin, l'ottava edizione del Carnevale a quattro zampe. Presenti i Meta lupo educatori ed addestratori che daranno suggerimenti e dimostrazioni di come poter vivere con gli amici pelosetti, come ci si comporta di fronte a determinate situazioni e come insegnare al nostro cane a rapportarsi con noi e con gli altri .

E come sempre, oltre a ricordare Valentina ed il suo amore per gli animali, i volontari cercheranno di aiutare chi è meno fortunato di noi. Ci sarà anche Telethon con l'instancabile Mara Biso, e il simpatico Etrusco. L'iscrizione è gratuita e si effettuerà il giorno stesso.