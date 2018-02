Carneval Party da De Lisi, prima i bimbi poi i grandi

La Spezia - Domani martedì 13 febbraio la terrazza De Lisi organizza “Carneval Party” per adulti e bambini. Per il martedì grasso infatti si parte dalle 15 in terrazza con i più piccini mascherati e l’animazione in collaborazione con “animation for kid della palestra Planet Gym. Non mancheranno la merenda e la premiazione delle maschere più belle con soggiorno in centri estivi. Dalle 19 inizierà il carnevale dei più grandi con l’apericena e djset a 360 gradi a cura di Vale e Nico. Infoline al 393.51.55.826 oppure 0187.21808.