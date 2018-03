Caravaggio sbanca al cinema, arriva anche alla Spezia e Lerici

La Spezia - Un risultato eccezionale quello raggiunto in soli tre giorni da Caravaggio – l’Anima e il Sangue, prodotto da Sky e Magnitudo Film al cinema 130 mila spettatori raccogliendo 1.200.000 euro al botteghino ed una media copia altissima e diventando il documentario d’arte più visto al cinema in Italia, con un risultato pari a quello di un film d’animazione come Loving Vincent (candidato agli Oscar nella categoria ‘miglior film di animazione’) .In moltissime sale si è registrato il sold out, Sky e Cinema Il Nuovo , Astoria Lerici sono liete di annunciare la replica in contemporanea nazionale in programma per il prossimo 27 e 28 marzo Dai creatori di Raffaello – il Principe delle Arti e di Firenze e gli Uffizi, Caravaggio – l’Anima e il Sangue è un viaggio emozionante attraverso le opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno degli artisti più amati, controversi e misteriosi della storia dell’arte. Un’esperienza cinematografica emozionale, inquieta e quasi ‘tattile’ della sua vita e della sua arte in una delle prime produzioni in Italia girate in 8K, con la consulenza scientifica del Prof. Claudio Strinati e il prezioso contributo di Manuel Agnelli che presta la voce dell’io interiore di Caravaggio. Dopo il debutto italiano, il film sarà distribuito nei cinema del mondo.



ORARIO SPETTACOLI

IL NUOVO: MARTEDI 27 MARZO ORE 16.15-17.45, MERCOLEDI 28 MARZO ORE 16.15.17.45-19.30-21.15

ASTORIA LERICI: MARTEDI 27 E MERCOLEDI 28 MARZO ORE 17.00 e 21.00