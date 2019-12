Capodanno nelle città vicine, ecco cosa troveremo in piazza

La Spezia - Se alla Spezia si vengono a scoprire soltanto oggi i nomi del programma di San Silvestro in piazza, nelle città limitrofe il menù è già noto da tempo. Non si può che cominciare da Genova, dove il Capodanno è come se si dividesse in tre serate, sempre sul palcoscenico all'aperto di Piazza de Ferrari: il 29 dicembre i festeggiamenti apriranno alle 17 con i Mates, il gruppo di creaor più seguito del web e alle 21,30 sarà la volta del dj di fama mondiale Gabry Ponte, che dal 1993 anima locali e discoteche con i suoi ritmi irrefrenabili. Il giorno successivo dalle 17 tre giovani artisti del web animeranno la piazza principale del capoluogo regionale: Awed e i suoi amici. Simone Paciello, Riccardo Dose e Amedeo Preziosi terranno compagnia al pubblico fino all’arrivo del gruppo pugliese dei Boomdabash, la band che ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo con la canzone “Per un milione”. Per la sera di Capodanno prevista la partecipazione di una star a sorpresa che anticiperà l’artista della serata: la cantante Giusy Ferreri infatti farà ballare il pubblico fino ai festeggiamenti di mezzanotte. A Parma il concerto in Piazza Garibaldi sarà un evento in cui ci si attendono moltissime persone. Gli ospiti d’eccezione che saliranno sul palco saranno molti: Morgan e Andy (fondatori dei Bluvertigo), l’orchestra di Piazza Vittorio e Ron si esibiranno in performance che li vedranno interagire per tutta la serata. A presentare il concerto di fine anno ci sarà inoltre Massimo Cotto, voce di Virgin Radio, che ha dichiarato il massimo entusiasmo per questo progetto.



Per il Capodanno di Firenze il 2020 porterà un ricchissimo cambio di rotta: nessun maxi concerto a piazzale Michelangelo, in compenso musica, eventi, esibizioni invaderanno molte piazze del centro storico. E così danze e acrobazie arriveranno in piazza della Signoria, interessata anche dalle installazioni luminose del Firenze Light Festival che quest’anno prende il nome di Moon F-light. Musica gospel invece tra piazza Duomo e il sagrato, jazz nella vicina piazza San Lorenzo, davanti alla basilica, un programma unico di musica unirà poi tre logge-piazze di Firenze: la Loggia del Porcellino (piazza del Mercato nuovo), la Loggia del Grano (all’uscita degli Uffizi) e la Loggia del Pesce (piazza dei Ciompi). Il 31 dicembre il rock animerà inoltre piazza della Repubblica, mentre piazza Santissima Annunziata sarà dedicata all’animazione per famiglie e bambini. E più vicino? A Massa sarà la cantante Mietta la “star” della festa in programma in Piazza Betti, a Marina di Massa dalle 21 in poi. A presentare la serata in conferenza l'organizzatore Thomas Gassani della Starm che ha annunciato anche la presenza dei disc jockey Nico Carminati di Virgin Radio e Mitch di Radio 105 e del rapper Sense. A Sarzana la notte del 31 dicembre in piazza Matteotti si rivivrà l'epopea della storica discoteca Alhambra, luogo di culto per chi ha vissuto sul dancefloor gli anni Ottanta e Novanta.

Ai già confermati Riccardo Cioni, Mc Replay e Kris Dam si aggiungeranno infatti altri ospiti che contribuiranno a ricreare l'atmosfera del Tempio della musica di via Landinelli.