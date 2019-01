Capodanno cinese, ecco il concerto

La Spezia - Quest’anno il Capodanno cinese cadrà il 5 febbraio 2019. La festività più importante della Cina dura circa quindici giorni, periodo in cui vengono praticate molte usanze tradizionali. Per questa occasione, alla Spezia in Via M. Passano 29, il 24 gennaio alle 17.30, grazie alla collaborazione degli organizzatori Conservatorio 'Giacomo Puccini' e l’Associazione culturale italo-cinese della Liguria e al patrocinio della Provincia e del Comune della Spezia, del Consorzio Intercomunale 'Il Cigno' e della Chiesa Metodista della Spezia, si terrà il concerto di Capodanno Cinese. Ingresso libero.



Durante l’evento saranno presenti anche il Presidente della Provincia della Spezia Giorgio Cozzani e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per i saluti ufficiali. Per l'occasione parteciperà anche la Dottoressa Huang, direttrice dell’Istituto Confucio di Pisa, che spiegherà gli usi e i costumi cinesi praticati durante le festività, inoltre verranno distribuiti dei piccoli regali come simbolo di fortuna e augurio.