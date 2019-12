Capodanno, 55mila euro di cachet per gli artisti

La Spezia - Quasi 55mila euro. Questa la spesa che sosterrà il Comune della Spezia per gli spettacoli in programma in Piazza Cavour e in Piazza Verdi nel corso della Notte di San Silvestro. Da una parte, dove quotidianamente trovano spazio i banchi del mercato, si ballerà con l'Orchestra Giorgio & Ikebana, dall'altra tra i portali e gli obelischi di Buren andrà in scena la serata con i deejay di Radio Number One, la band dei Backstreet Back ed Emma Muscat e Astol, prodotto della scuderia di Amici di Maria De Filippi. Nel primo caso il costo per l'amministrazione comunale è di 4.880 euro, mentre per l'evento di Piazza Verdi la spesa totale sarà di 50.050 euro. Somme molto diverse per due proposte che si distinguono molto anche per il target di riferimento: adulti e anziani per l'Orchestra Giorgio & Ikebana, giovanissimi per lo show in diretta radio nazionale.

Nel costo di 50.050 euro per l'evento di Piazza Verdi sono compresi 10 spot di 30 secondi nei 10 giorni antecedenti l'evento e citazioni in diretta giornaliere nei 10 giorni antecedenti l'evento su Radio Number One (area Nord Italia), la campagna social sui profili Facebook e Instagram del network e la diretta nazionale dalle 23 all'1 nella notte di Capodanno.



Ad aggiungersi alle spese per i cachet degli artisti (e a quelle per la presenza dei mezzi di emergenza sanitaria, per il piano antincendio, per la fornitura di energia elettrica e per il noleggio dei servizi igienici chimici) c'è anche il cospicuo costo per la sicurezza, imposto dalle normative nazionali e che per l'occasione cuba la bellezza di 13.732 euro per la presenza di uomini nelle due piazze. Per la precisione, a fronte delle migliaia di persone previste, saranno presenti: 20 addetti security, 30 addetti safety, 2 coordinatori di funzione safety, un responsabile della sicurezza, 4 addetti antincendio con abilitazione rischio elevato, 6 contatori elettronici (4 ingressi e 2 uscite) in dotazione agli addetti safety

e 2 metal detector in dotazione agli addetti security.