Capodanno 2020, l'amministrazione: "Un tuffo nei mitici anni '90 ma anche disco e liscio"

La Spezia - Dopo le anticipazioni di ieri, ecco le ufficialità. L'amministrazione comunale spezzina ha presentato questa mattina le iniziative del Capodanno 2020. "Un tuffo nei mitici anni '90", si legge nella nota di palazzo civico "con un gruppo musicale in grado di soddisfare i giovani e i meno giovani. Ma anche disco e liscio". Come detto in piazza Verdi si esibiranno i dj di Radio Number One Laura Basile, Alex Peroni e Guglielmo Meregalli, con diretta radio nazionale dalla nostra città, animatori e ballerine e i cantanti Emma Muscat e Astol, inoltre saranno presenti i Backstreet's back, la tribute band europea dei Backstreet Boys. In Piazza Cavour toccherà invece agli lkebana e alla loro orchestra. La serata, nelle due piazze cittadine, è organizzata dalla Società Eventi Srl e da Fmedia Srl. A presentare il Capodanno spezzino, questa mattina in Sala Giunta, è stato il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme al dirigente dei Servizi Culturali Massimiliano Curletto, a Salvo Ferrara, fondatore ed amministratore delegato di FMedia Srl e a Giorgio Zembo, voce degli lkebana.



Programma del capodanno in piazza Verdi: Ore 21.30: inizio musica. Ore 22: apertura serata con speaker Radio Number One e lancio Backstreet's Back Ore 22.30: Emma Muscat e Astol. Ore 23: partenza diretta radio, musica (con i count-down più ballati 2019) ed eventuali giochini a premi per il pubblico. Ore 23.45: Backstreet's Back. Ore 23.55: brindisi. Ore 00.01: zibaldone Ore 1: chiusura diretta e animazione non-stop con Federici e Mistretta. Ore 2: termine serata. Programma del capodanno in piazza Cavour: Ore 21.30: inizio concerto degli lkebana con coinvolgimento del pubblico con canzoni popolari Ore 2: termine della serata