Capellini-Sauro e Libreria Ricci insieme per #ileggoperché

La Spezia - L’Istituto Capellini Sauro, gemellato con la Libreria Ricci di Via D. Chiodo, 107; anche quest’anno partecipa all’iniziativa #ioleggoperché, il più grande evento nazionale di promozione della lettura: 2 milioni di studenti, 13.000 scuole e 2500 librerie coinvolte in tutta Italia. Da sabato 21 novembre a domenica 29 è possibile acquistare un libro da donare alla nostra scuola per arricchire la biblioteca scolastica: un gesto semplice, ma preziosissimo.

Gli editori raddoppieranno i libri acquistati mettendo a disposizione del nostro istituto un numero pari di volumi. Inoltre Venerdì 27 gli insegnanti saranno presenti dalle ore 10 alle ore 19 davanti alla libreria per presentare la scuola. In un video scorreranno immagini girate nelle classi, nei laboratori durante le ore di lezione, in occasione degli eventi speciali serali.

Ci saranno anche le fotografie, scattate durante lo scorso lookdown dagli alunni del corso di Informatica in collaborazione con la fotografa Francesca Remorini; contenute nel libro “Nuovi sguardi”, realizzato con l’aiuto dell’Associazione Mondo Nuovo Caritas e il nostro Istituto. Il motto dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché 2020 è: #unlibrouniscesempre.



Un libro è un ponte che unisce le persone e porta lontano.