Campione della Virtus convocato nella nazionale di muay thai

La Spezia - Sebastian Murea, giovane campione dello Sport Club Virtus allenato dallo staff tecnico e guidato dal Maestro Alessandro Andellini, (responsabile tecnico della Virtus e pluripremiato atleta di sport da ring), questo fine settimana ha preso parte al collegiale della Nazionale Italiana di Fight 1 che si è svolto a Sesto San Giovanni.

Per capire l’importanza della convocazione basti pensare che per la manifestazione sono stati selezionati solamente 13 Atleti in tutta Italia, e di questi alcuni faranno parte della nazionale che andrà il 20 Marzo, a disputare i mondiali di Muay Thai a Bangkok.

Soddisfazione in casa Virtus e felicità del Presidente Gianni Scarpati che nel 2019 ha visto Sebastian portare in società il titolo italiano assoluto di Muay Thai, ed in primavera il prestigioso titolo italiano assoluto di categoria nella kick boxe - titolo che l’anno precedente è stato conquistato da Omar Venturini, altro fortissimo atleta Virtus.

Lo Sport Club Virtus ringrazia tutti coloro che in qualche modo lo hanno sostenuto e lo sostengono: Sportlife abbigliamento sportivo, farmacia Gemignani S. Stefano Magra, panifico Pema Ceparana, Watco La Spezia, Kookami bar di Sarzana, Damiani occhiali Ceparana, Dual elettrica sistemi di allarme e rilevazione presenze.