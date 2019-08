Campiglia in festa per Santa Caterina: circo, magia e concerti per tutto il fine settimana

La Spezia - Tre giornate di festa patronale per gli abitanti di Campiglia, che festeggiano nel primo fine settimana di agosto la ricorrenza di Santa Caterina.

Si inizia alle 18.30 di venerdì 2 agosto con l'apertura della pesca di beneficenza in Piazza della Chiesa e si prosegue alle 20.30 con lo spettacolo di magia del Mago Tony nell'area verde del Piccoloblù che accoglierà poco dopo, alle 22.30, anche il concerto del gruppo spezzino Le Canzoni da Marciapiede.



La festa prosegue nella giornata di sabato 3 agosto alle 19 con lo spettacolo "Senza tempo" de Le Redini sciolte, un condensato di acrobazie e circo equestre organizzato dall'Ads Sunday nel prato del Piccoloblù. Alle 20.30, sempre negli spazi esterni del locale, andrà in scena l'Iliade in dialetto del gruppo teatrale I Burbugiùn, mentre alle 22.30 saliranno sul palco i Dona Flor con il loro repertorio dalle atmosfere gitane e sudamericane.



Domenica 4 agosto sarà la giornata conclusiva con la partenza alle 17 della processione della statua di Santa Caterina lungo le strade del paese accompagnata dalla banda musicale. Alle 19 il prato del Piccoloblù ritorna ad accogliere le acrobazie su tessuti e il volteggio equestre de Le Redini sciolte.

La chiusura della giornata sarà affidata al concerto dei Bonifacio Madeyes con il loro crossover psichedelico di prog e blues. La performance inizierà alle 22 e alle 22.30 sarà osservata una pausa per consentire ai presenti di assaporare dalle alture campigliesi lo spettacolo pirotecnico del Palio del Golfo.