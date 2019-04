Cambiamenti climatici. Lezione di Chiara Lombardi al Polo Marconi

La Spezia - Occorre essere informati per combattere la battaglia contro il Cambiamento Climatico e le altre grandi sfide ambientali. Per questo motivo al Polo Marconi della Spezia arriva la ricercatriche Chiara Lombardi che il 2 maggio dalle 15 terrà una lezione dal titolo: "Gli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini: il caso delle biocostruzioni".

Primo di una serie di incontri con scienziati che operano nel Golfo spezzino, che ci aiuteranno a capire cause, conseguenze e rimedi di due tra i più importanti impatti generati dall'uomo sul nostro pianeta: Riscaldamento Globale e Plastiche in mare.

Chiara Lombardi, biologa marina, ricercatrice presso Enea Santa Teresa, ci coinvolgerà nell'affascinate mondo dei "biomineralizzatori", quegli organismi marini che, realizzando concrezioni, entrano a far parte del ciclo del carbonio; reagiscono in questo modo alla concentrazione di CO2 in atmosfera diventando di fatto degli importanti bioindicatori.



La serie di incontri è completata da Andrea Corigliano, meteorologo, che ci parlerà delle evidenze della causa antropiche del Cambiamento Climatico, e dalle ricercatrici di ISMAR-CNR ed ENEA, Silvia Merlino e Marinella Abbate, la cui conferenza illustrerà le loro ricerche sull'inquinamento del nostro mare da macro e microplastiche.