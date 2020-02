C’era una volta… favole e fantasia nei teatrini delle marionette

La Spezia - Il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” ospiterà, da sabato 15 febbraio a domenica 29 marzo 2020, una mostra tematica dedicata ai Teatrini delle Marionette. L’esposizione, curata da Giacomo Paolicchi e Maria Giuliana Zucchini Del Santo, comprende una serie di teatrini delle marionette databili tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, collezionati da Sergio Del Santo, appassionato studioso di storia locale nonché collaboratore del Museo Diocesano e del Museo Etnografico.



Nel XIX secolo i Teatrini delle Marionette, fino ad allora prerogativa dei rampolli delle famiglie aristocratiche europee, cominciarono a diffondersi anche presso la borghesia. Da una produzione artigianale si passò ad una produzione industriale che rispondesse ad una maggiore richiesta. Si stampavano perfino piccoli libri di commedie perché il passatempo non andasse disgiunto da uno scopo educativo. Il teatrino, fenomeno antropologico di grande rilevanza, ebbe fortuna fino alla metà del Novecento quando altre forme di intrattenimento presero il sopravvento. Rimangono però stupore e sorpresa ogniqualvolta si apre il sipario di questi teatri in miniatura e la fantasia corre. L’inaugurazione è fissata per venerdì 14 febbraio alle 17.30. Al termine sarà offerto un buffet di ringraziamento.



Per informazioni: Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’, via del Prione, 156, tel. 0187 727781, museo.etnografico@comune.sp.it. Orario di apertura: giovedì 10 – 12.30; venerdì, sabato e domenica 10 – 12.30 e 16 - 19.