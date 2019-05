Buticchi presenta Patrizia Fiaschi e i suoi racconti

La Spezia - Giovedì 9 maggio, alle 18 presso la Sala consiliare della Provincia della Spezia, Marco Buticchi presenta la prima fatica letteraria di Patrizia Fiaschi. Spezzina, vive e lavora tra Toscana e Liguria, affiancando alla professione di docente di lingua italiana l’impegno sociale di promotrice culturale. Collabora con associazioni nazionali, librerie e case editrici. È organizzatrice e curatrice di presentazioni di autori e di eventi letterari volti alla diffusione della pratica della lettura. É membro di giuria di premi di narrativa. Coordina il gruppo di lettori volontari ad alta voce, LaAV, della Spezia. Cura la recensione di opere letterarie per il blog di lettura “Raccoglimi un libro” di cui è fondatrice e amministratrice.



Il libro è una raccolta di 12 racconti che seguono il ritmo dei mesi e delle stagioni, attraversando luoghi e città cari all’autrice. Paola Notari, l’io narrante, è l’emblema di una donna del nostro tempo che si trova ad affrontare, nell’arco di un carosello di vite parallele, momenti ed esperienze diversamente significativi. È una figura che cambia nel tempo, si trasforma nei ruoli, negli affetti, nelle permanenze e negli abbandoni attraverso una serie di vicende non necessariamente collegate, che la vedono protagonista di fatti e storie. Una donna, tante vite, un personaggio, tante anime. Le tematiche affrontate riguardano l’universo femminile di sentimenti ed emozioni che ciascuna donna, in quanto femmina, è destinata ad affrontare nel proprio percorso di vita: l’amore, gli affetti familiari, la maternità, l’abbandono, la fuga, la malattia, la carriera, l’amicizia, la solitudine. I luoghi che fanno da sfondo richiamano le esperienze, i ricordi e i desideri di chi scrive.



Le storie riportano sensazioni e memorie di viaggi, talvolta di esperienze vissute. Ogni mese dell’anno presenta un racconto che si snoda su una tematica diversa. In alcuni racconti emergono fatti realmente accaduti, di attualità o di rilevanza sociale, sempre filtrati dalla sensibilità della protagonista. I racconti sono sempre accompagnati da un aneddoto, un aforisma o dal pensiero di un autore, allo scopo di introdurre il lettore al clima narrativo e condurlo ad una prima riflessione. Un’opera volutamente al femminile, con il gusto per la concretezza.