Bring the soul, il concerto sugli schermi delle arene estive

La Spezia - Ancora non sappiamo bene quando i BTS verranno in concerto in Italia, ma in esclusiva al Porto Mirabello - Arena Lerici- Arena Porto Venere i loro fan potranno vederli sul grande schermo. Arriva Bring The Soul: The Movie, l’ultimo film delle superstar globali del K-Pop. Arena Mirabello e Arena Lerici Giovedi 8 e venerdi 9 ore 21.30 e a Porto Venere Venerdi 9 e domenica 11 ore 21.30

Bring The Soul: The Movie è il terzo film dei BTS dopo l’uscita da record del 2018 di Burn the Stage the Movie, che ha sbaragliato il botteghino con 18,5 milioni di dollari incassati, e Love Yourself in Seoul, che a inizio 2019 ha riunito nuovamente i fan di tutto il mondo.

Quest’ultimo film mostra la band alla fine del suo tour Love Yourself in Europa, quando i BTS hanno tenuto 24 concerti in 12 città. Da Seoul a Parigi, il tour è stato un tripudio di energia e passione. Il giorno dopo l’ultimo concerto di Parigi, sul tetto della città, i ragazzi hanno dato vita a un after-party in cui hanno condiviso le loro storie come mai accaduto prima.