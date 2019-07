Brera Underground trasforma la banca uno spazio espositivo

La Spezia - Duemila visitatori per la mostra "Brera Underground" all'Europa Park. Un successo che punterà a raddoppiare grazie alla migrazione delle opere dal parcheggio sotterraneo nei locali di Banca Generali Private, in piazza Verdi 23 (palazzo Boletto). L’iniziativa è organizzata da Banca Generali Private con i patrocini di Europa Park - società della Camera di Commercio Riviere di Liguria costituita per la realizzazione e gestione del parcheggio di piazza Europa – del Comune della Spezia e della prestigiosa Accademia milanese che ha consacrato artisti del calibro di Fontana e Carrà. L’inaugurazione il 9 luglio alle ore 17.30. La mostra, curata da Marco Casentini e Dany Vescovi, rimarrà aperta fino al 30 settembre (orari 9-13 e 15-17) con ingresso libero. Durante i giorni di apertura verranno organizzati momenti conviviali per i visitatori con il coinvolgimento di aziende vinicole locali.



La nuova iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede spezzina della Camera di commercio Riviele di Liguria. "Abbiamo voluto fortemente proseguire con questa esperienza - ha spiegato Francesco Fiorino, direttore di Europa Park - ed estenderlo, dopo l'esperienza dell'anno scorso con le Canzoni da Marciapiede, ad altre realtà che potrebbero essere interessate e alla collettività".

Banca Generali è da tempo impegnata a promuovere iniziative culturali in grado sia di animare la città che di promuovere l’arte nelle sue varie espressioni: la peculiarità della mostra ‘Brera Underground’ risponde appieno a questo obiettivo. Per chi non le avesse ancora viste, sarà quindi l’occasione per ammirare le opere dei giovani artisti protagonisti: Flavia Albu, Diana Elena Lupu, Lorenzo Brivio, Luca Lombardi, Stefania Abico, Tommaso Lugoboni, Anastasiya Pavlova e Rula Garani Tassini. I visitatori potranno votare l’opera preferita.

"La cultura per noi è fondamentale - ha spiegato Oscar Calisto - soprattutto in un momento di crisi come questo in cui si investe sempre meno in cultura. Il nostro auspicio è poter sostenere questi brillanti artisti. Chi vorrà potrà anche acquistare le opere in mostra".



"Come Comune non possiamo che ringraziare Europa Park e Banca Generali Private - ha detto l'assessore al Commercio Lorenzo Brogi - perché offrono una grande opportunità alla città. Il fatto di portare in superficie questa mostra è un elemento a favore di tutti. Sarà un grande richiamo e darà a tutti l'opportunità di poter ammirare queste opere. Ci sarà un grande connubio anche con i produttori locali, nascerà un grande scambio tra più realtà".