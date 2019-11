Bobby Watson, la stella del Jazz al "Big Boss Man"

La Spezia - L’ultima volta che abbiamo avuto modo di ascoltarlo dal vivo è stata nel 2007 al Festival del Jazz Della Spezia. Il grande Bobby Watson torna alla Spezia , nel locale "Big Boss Man" di Salita del Castelvecchio alla Pieve il 30 novembre alle 22. Un concerto organizzato in collaborazione con l’associazione Fare Jazz e Cooperativa Val Di Vara. Watson sarà accompagnato da due delle realtà del jazz italiano, gli spezzini Leonardo Corradi all hammond e Matteo Cidale alla batteria. Entrambi hanno già all’attivo numerose collaborazioni , Corradi gira il mondo con il suo hammond accompagnado artisti del calibro di Fred Wesley, Marta High ,Ulf Wakenius e molti altri. Anche per Matteo Cidale molte sono le collaborazioni da Flavio Boltro, Harry Hallen, Scott Hamilton etc.



Dalle esperienze con Art Blakey negli anni 70 a oggi, Bobby Watson ha conosciuto generazioni di musicisti, moltiplicando collaborazioni e esperienze, grazie alle quali è ormai parte della storia del jazz. Alto sassofonista, ma anche compositore e didatta, viene da Kansas City, una delle città dove il jazz è nato. Matricola della Miami University insieme a Jaco Pastorius, Pat Metheny e Bruce Hornsby, dopo la laurea punta su New York City, dove, dal 1977 al 1981, è direttore musicale dei Jazz Messengers, significativa esperienza al fianco di Art Blakey che lo consacra, facendolo entrare nell’Olimpo del jazz: "Fu lui a insegnarmi che non dovevo cercare di esprimere tutto me stesso in un unico assolo". Per la particolarità della serata è consigliata la prenotazione, per info 0187/302686.