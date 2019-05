La Spezia - Mercoledì 15 maggio Black Days live al Senzalisca. I Black Days nascono nel 1988, iniziano suonando cover dei grandi maestri del “Chicago Blues”, Willie Dixon, Muddy Waters, presto il suono del gruppo si sposta verso un Rock-Blues più energico, con le influenze di Band come i Nine Below Zero e Nighthawks. Con un intensa attività live affinano le capacità dei membri del gruppo, diventando capaci di concerti molto energici e coinvolgenti.



Negli ultimi anni Little Paul Maloni e Pierfranco Bianchi hanno dato vita ad un duo acustico ed elettrico, alla ricerca delle radici e delle sonorità che spaziano dal Delta Blues fino al Chicago Blues, partecipando a diversi Festival, e come da tradizione, cercando di stare il più possibile “on the road”, hanno inciso recentemente il loro primo disco, “Road to loneliness”, che sta per essere pubblicato.