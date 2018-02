Bisio al Civico con "Father and son", biglietti quasi esauriti

Lo spettacolo prodotto dall'Archivolto è in programma mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio.

La Spezia - Grande successo e biglietti in esaurimento per Father and son con Claudio Bisio in scena mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio alle 20.45 per la Stagione di prosa del Teatro Civico della Spezia.



Prodotto dal Teatro dell’Archivolto di Genova, ispirato a due recenti libri di Michele Serra, un vero e proprio caso editoriale come Gli sdraiati (diventato anche un film per la regia di Francesca Archibugi con Claudio Bisio uscito nel novembre 2017) unito ad alcune pagine del Breviario comico, Father and Son vede Claudio Bisio impegnato in un monologo che, con toni che oscillano tra il tragico e il comico, radiografa senza pudori il rapporto padre/figlio.



Sulle note di una celebre canzone, è la storia di un padre alle prese con il figlio adolescente, tra slanci e incomprensioni, prove d’affetto e aspri scontri. La forza satirica di Serra si alterna a momenti lirici e struggenti, con la musica in continuo dialogo con le parole. Una riflessione sul nostro tempo inceppato e sui concetti – entrambi consumatissimi – di libertà e di autorità, che rivela in filigrana una società spaesata e in metamorfosi. Una società ritorta su se stessa, ormai quasi deforme, dove non è chiaro se i vecchi lavorano come ossessi pur di non cedere il passo ai giovani o se i giovani si sdraiano perché è più confortevole che i vecchi provvedano a loro.



Sul palco con Claudio Bisio i musicisti Laura Masotto (violino) e Marco Bianchi (chitarra). La regia è di Giorgio Gallione, scene e costumi di Guido Fiorato, musiche di Paolo Silvestri, luci di Aldo Mantovani.



Prossimo appuntamento per la Stagione di prosa lunedì 19 febbraio con Mozart. Il sogno di un clown di e con Giuseppe Cederna per la regia di Ruggero Cara ed Elisabeth Boeke.



Info e prenotazioni:



Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.



Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da

martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.



IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30.



www.teatrocivico.it - info@teatrocivico.it