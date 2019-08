Birkin Tree & Ciara Ní Bhríain: music tales from Ireland in concerto

La Spezia - La rassegna Notti al Castello proseguirà martedì 6 agosto alle 21.30 con l’eccezionale concerto di musiche tradizionali irlandesi dei Birkin Tree & Ciara Ní Bhríain music tales from Ireland. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia del grande repertorio strumentale dell’isola verde.



L’evento promosso dal Comune della Spezia e organizzato dalla Società dei Concerti e con il supporto della Fondazione Carispezia. Il concerto è inserito anche nella rassegna i Luoghi della Musica. I protagonisti della serata sono Ciara Nì Bhriain – violino, Laura Torterolo – voce, Fabio Rinaudo – uilleann pipes, whistles, Luca Rapazzini –violino, Michel Balatti – flauto traverso irlandese.



La strepitosa violinista irlandese Ciara Nì Bhriain insieme alla più importante band italiana di Irish Music per un concerto di grande energia e suggestione in occasione della presentazione del nuovo disco “THE DAWN CHORUS” in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda. Ciara Nì Bhriain è una delle più importanti violiniste d’Irlanda. Ha vinto importanti riconoscimenti nell’ambito della musica irlandese nell’ambito di famosi concorsi come E.S.B. Feis Ceol Dublin e lo Sligo Feis Ceoil. Importantissime sono le vittorie nella competizione Senior All-Ireland 2012 per strumenti vari, esibendosi in viola e ha vinto il titolo Under 18 All-Ireland Fiddle nel 2013.



Nel 2011, è stata membro della National Youth Orchesta of Ireland sotto la direzione di Gearóid Grant, dove è stata membro della sezione viola. Ha numerose incisioni all’attivo e svariate registrazioni per diverse Radio Nazionali. Di recente ha lavorato con Judith Sherman, produttore vincitore del Grammy Award, con il quale ha registrato le parti della viola per l'opera di Dave Flynn "Stories from the Old World". Info: ingresso 7 euro, bambini 5 euro. L’ascensore di collegamento con Via del Prione sarà in funzione fino mezzanotte.