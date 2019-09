Bio Garden Party, appuntamento agli Orti di San Giorgio

La Spezia - L’associazione Aidea, in partenariato con l’associazione Orti di San Giorgio, con Slow Food, Condotta la Spezia – Golfo dei poeti e con il sostegno del Comune della Spezia, assessorato all’ambiente, presentano Bio Garden Party, un ricco programma di eventi presso il Parco delle Clarisse - Orti di San Giorgio – con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza dell’agricoltura urbana, il rapporto con il mondo agricolo e le produzioni di qualità che sono il frutto della conservazione delle tradizioni e di antichi saperi, nel rispetto della biodiversità vista come valore da perseguire e tutelare. L’esperienza degli “orti urbani” infatti, non rappresenta solo una risorsa concreta per le persone, ma anche un ambito promotore di nuove idee e pratiche sulla qualità della vita, la sostenibilità urbana, il rapporto uomo, ambiente e natura, l’educazione ambientale, la crescita personale, l’amicizia, lo sviluppo di capacità, l’inclusione e la coesione sociale.



Il programma



13 Settembre I presidi di SlowFood



ore 18:30 Degustazione testaroli di Testarolando, azienda produttrice di testaroli con grani antichi, presidio Slowfood della Lunigiana. Le nostre eccellenze: crostino con acciughe salate di Monterosso



Erbolario Monologo di Jole Rosa, attrice

ore 20:00 Monday Big Band, Concerto Jazz. Diretto dal maestro Umberto Marsilla - musiche di Duke Ellington, Miles Davis, Herbie Hancock, Tito Puente ed altri.

Per prenotazioni: Bar il Poggio 347 8438442 e 346 3720210



(degustazioni 10 €; le degustazioni includono i prodotti protagonisti di ciascuna degustazione e due calici di vino a persona)



Degustazioni a cura di SlowFood Condotta La Spezia – Golfo dei poeti,

vini a cura delle associazioni Orti di San Giorgio e AIDEA La Spezia