Billy Hart Quartet featuring Joshua Redman al Festival del Jazz

La Spezia - Mercoledì 25 luglio terzo appuntamento con il 50° Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Alle 21, sempre alla Spezia in Piazza Mentana, è in programma Billy Hart Quartet featuring Joshua Redman (ingresso €20). L’esibizione seguirà all’appuntamento della serie “Aperitivi in Jazz” che si terrà alle 19 presso l’Nh Hotels (via XX Settembre) con l’esibizione del giovane sassofonista e clarinettista Giordano Carnevale.



Un grandissimo veterano, Billy Hart, batterista del quartetto di Dave Liebman, Stan Getz e Herbie Hancock alla testa di una band dalla grande personalità. Billy Hart è stato, fin da giovane a Washington Dc, un talento mostruoso. Ai suoi primi esordi si è esibito con il grande hammondista Jimmy Smith e il chitarrista Wes Montgomery. Intorno agli anni ’70 aNew York, Hart ha suonato e registrato con musicisti di grande levatura come Miles Davis, Joe Zawinul, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Eddie Harris e Pharoah Sanders, culminando con l’unione all’epocale Mwandushi di Herbie Hancock. Hart, grazie alle sue innumerevoli esibizioni e registrazioni, è finito per essere uno dei piu’ grandi batteristi viventi. Negli ultimi anni lo abbiamo visto soprattutto accanto alle leggendarie band The Cookers e i Saxophone Summit.



Per la prima volta al festival Joshua Redman, figlio d'arte. La sua geneaologia comprende il leggendario padre Dewey e il mitico arrangiatore e compositore Don che creò il sound della big band Jazz negli anni '30. Joshua Redman e’ conosciuto per moltissimi progetti musicali di cui è stato parte. La sua ultima collaborazione con Billy Hart, suo sogno da sempre, lo porta in un’eccitante mistura di vecchi e nuovi maestri. Formazione: Ethan Iverson – Piano; Ben Street – Bass; Billy Hart – Drums; Joshua Redman – Sax.



Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla con il contributo di Società dei Concerti Onlus e Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – e il sostegno di NH Hotels, Multimedia srl e Captour Business & Leisure.



Punti vendita: Botteghino Teatro Civico La Spezia , via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.72752 .

Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19

On line: www.vivaticket.it

Info: www.festivaljazzlaspezia.it

info@festivaljazzlaspezia.it

FB Festival Internazionale Jazz La Spezia