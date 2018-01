Biblioteck appuntamenti con la lettura per i più piccoli

La Spezia - Sabato 27 gennaio doppio appuntamento per i più piccini con Biblioteck, il progetto di ARTEmisia Servizi Culturali teso a valorizzare le biblioteche della provincia spezzina.

Nella nuova sede della Biblioteca Civica di Riccò del Golfo, dalle ore 16 alle 17.30, si svolgerà Il mio libro ad arte, workshop per bambini dai 5 ai 10 anni.

Una fiaba: tante emozioni che si traducono in immagini; sogno, poesia, una po' di batticuore mitigato dall'ironia, e l'immaginazione subito spicca il volo. Dopo la lettura ad alta voce di una storia, i bambini saranno stimolati dall'operatore a inventarsi il finale illustrandone i contenuti attraverso la tecnica dell'acquerello, creando vere illustrazioni d'artista.

Sarà inoltre l'occasione per conoscere i bellissimi spazi della nuova sede della Biblioteca e informarsi sui servizi offerti.



A Spazio 32 - la biblioteca della Fondazione Carispezia, in via D. Chiodo 32, La Spezia - sarà invece protagonista l'inglese con Little Bookworms, sempre dalle ore 16.00 alle 17.30. Un'insegnante madrelingua condurrà i bambini nella lettura di fiabe e racconti e stimolerà la loro fantasia con giochi e filastrocche. Il tutto rigorosamente in lingua inglese! Il workshop è indicato per bambini dai 5 ai 10 anni. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni didattica@biblioteck.it, 392 8622139, oppure 0187 772341.