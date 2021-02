Biblioteche civiche spezzine sempre più accessibili e inclusive

La Spezia - Le biblioteche civiche spezzine viaggiano sempre più all’insegna dell’inclusività e dell’accessibilità del loro patrimonio bibliografico arricchendosi di strumenti e risorse sempre più attenti e aperti ai bisogni di lettura delle persone ipovedenti e alle fasce deboli della propria Comunità.



“Un importante segnale per le persone ipovedenti – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – grazie alla firma del protocollo d’intesa con la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” Onlus e con il sostegno del Centro per il Libro e per la Lettura, il Comune della Spezia promuove e facilita l’accesso alla lettura per le persone con disabilità visiva. Un grande risultato perché sarà possibile usufruire di oltre 50 mila titoli tutti disponibili al prestito finalizzati proprio alla lettura di quanti hanno difficoltà. Ringrazio il nostro polo bibliotecario spezzino sempre attento ai temi anche del sociale.”



La home page del portale del Sistema Bibliotecario Urbano arricchisce dunque la propria offerta di risorse con il link al catalogo della Biblioteca Italiana per Ciechi, “Regina Margherita”, porta d’accesso ad oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, audiocassetta, supporto informatico e libri in caratteri ingranditi. Tutti i titoli sono disponibili al prestito sul territorio nazionale ed estero ai lettori che ne faranno richiesta.



Il catalogo mette a disposizione opere di letteratura e saggi scientifici e copre numerosi ambiti disciplinari, proponendo anche periodici, riviste e spartiti musicali.



A questo proposito si ricorda che la Biblioteca Civica Beghi, già da qualche anno, mette a disposizione un nucleo di opere in caratteri grandi per persone ipovedenti o comunque con ridotta capacità visiva, facenti capo alla Biblioteca Italiana Ipovedenti – BII Onlus, al quale si aggiunge un notevole catalogo di audiolibri sia su supporto multimediale, sia in digitale (MLOL).