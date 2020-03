Biblioteche chiuse, prestiti prorogati

La Spezia - In questo periodo d’incertezza ed emergenza che tocca da vicino tutta la popolazione, le Biblioteche Civiche desiderano essere vicine alla loro comunità, pur essendo chiuse al pubblico. Sarà quindi effettuata, d’ufficio, la proroga di tutti prestiti cartacei in essere, fino alla riapertura dei servizi, inoltre, tutti i cittadini che ne faranno richiesta, potranno fruire gratuitamente del rinnovo della tessera d’iscrizione per poter accedere alle risorse digitali presenti sulla piattaforma Medialibrary Online (MLOL) del Sistema Bibliotecario Urbano, fino alla fine del mese di aprile. Si invitano infine i cittadini a visitare la pagina FB istituzionale della Biblioteca Beghi dove si possono trovare consigli e link a risorse utili. Per richieste e informazioni scrivere a: biblioteca.beghi@comune.sp.it.