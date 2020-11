Biblioteca Beghi, partono i laboratori sulle emozioni per i bambini

La Spezia - A partire da giovedì 12 novembre, la biblioteca Beghi propone quattro laboratori per bambini dai 4 ai 6 anni, dedicati al tema delle emozioni. Gli appuntamenti, tutti in modalità remota, spazieranno dalla gioia, alla paura, dalla rabbia alla tristezza. Avranno una forma laboratoriale che prevede il legame con il libro e il coinvolgimento attivo dei bambini partecipanti. Molta letteratura per l’infanzia degli ultimi anni ha sfornato veri e propri gioielli editoriali per i bambini, dagli albi illustrati ai silent-book, con storie e racconti utili anche a genitori ed educatori per imparare a decifrare ciò che per un bimbo è spesso difficile da esprimere.



Ecco allora che le emozioni possono essere descritte non soltanto attraverso le parole dei libri, ma anche con i colori, il disegno e l’aiuto di un dispositivo di protezione in tempi di Covid. Ogni emozione, a cominciare dalla gioia, sarà scandagliata in tre incontri virtuali dello stesso tenore, dalle 15.30 alle 16, per dare ai piccoli la possibilità di partecipare in maggior numero. Il link per potersi collegare sarà inviato ai partecipanti, per un massimo di sei bambini a incontro. L’iscrizione è obbligatoria. Più in dettaglio: il calendario prevede tre appuntamenti sulla gioia il 12, 14, 19 novembre, tre sulla paura rispettivamente il 25, 26, 28 novembre, tre sulla rabbia, nelle giornate del 9, 10, 12 dicembre, infine la tristezza nelle giornate del 7, 8, 9 gennaio.



A corredo e conclusione dei laboratori, il 16 gennaio 2021, ci sarà un incontro con una psicologa che spiegherà a genitori ed educatori come le emozioni agiscono sul cervello dei bambini. Le modalità dell’appuntamento saranno rese note più avanti. L’iniziativa è organizzata dalle biblioteche civiche spezzine in proficua sinergia con i servizi educativi del Comune della Spezia e realizzata con il supporto dei giovani operatori della Cooperativa Socioculturale. Per informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo mail biblioteca.beghi@comune.sp.it oppure telefonare al numero 0187-727885, Biblioteca Civica Beghi. Si consiglia, infine, di seguire gli aggiornamenti sulla pagina FB istituzionale della Biblioteca Beghi.