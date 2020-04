Biazzi girerà un film nello Spezzino e cerca il protagonista: un bambino

La Spezia - Il regista CarloAlberto Biazzi con la produzione Remor Film e con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission è già al lavoro nella provincia della Spezia per individuare le location del suo prossimo film che vedrà il primo ciak ad aprile 2021. Gli organizzatori hanno deciso di iniziare con i casting per il bambino, figuranti e comparse nella Liguria di Levante. Già da questa estate saranno al lavoro. La Liguria, i suoi panorami, la sua gente e la sua cultura saranno i protagonisti di questa opera. Biazzi, il cui precedente film “Il padre di mia figlia” con Giulio Scarpati e con la fotografia di Luciano Tovoli è stato presentato a Cannes 2017, è anche alla ricerca del protagonista che sarà un bambino e sarà ligure

“Abbiamo deciso - dice il regista Biazzi - di iniziare con i casting per il bambino, figuranti e comparse in Liguria, nella Liguria di Levante. Già da questa estate saremo al lavoro. La Liguria, i suoi panorami, la sua gente e la sua cultura saranno i protagonisti di questa opera.” Sarà una storia ambientata nell immediato dopoguerra e il territorio ligure permette giuste prospettive, tra costa ed entroterra. “Il nostro auspicio, il nostro programma- dice Carlo Alberto Biazzi, regista del film- sarebbe stato quello di dare il primo ciak a settembre. Chiaramente le condizioni sanitarie nn lo hanno permesso e quindi abbiamo deciso di posticipare l’inizio delle riprese. Abbiamo individuato il territorio, quello spezzino, bellissimo e adatto ad ambientare un film come quello che gireremo qui. Non possiamo anticipare i nomi - conclude Carlo Alberto Biazzi, che frequenta da sempre la riviera e le Cinque Terre - ma saranno di assoluto prestigio e che valorizzeranno i panorami liguri, splendidi. Dico solo che il grande Luciano Tovoli, alla fotografia, ci affiancherà in questa avventura”.