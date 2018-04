Beppe Mecconi ritira il 'Montale fuori di casa', sezione ligure apuana

La Spezia - Venerdì 20 aprile alle ore 17.00 presso l’Accademia Capellini della Spezia verrà attribuito a Beppe Mecconi il Premio Montale Fuori di Casa Sezione Ligure Apuana. La tradizionale Sezione Ligure da quest’anno unisce anche il termine “Apuana” per rimarcare il forte legame che il Premio Nobel Eugenio Montale sentiva per la terra di Lunigiana, alla quale ha dedicato poesie famose.

Un legame che, come si legge nella motivazione del Premio, è ben presente anche in Beppe Mecconi: “rappresentante illustre della cultura ligure - lunigianese; erede di quel cenacolo di artisti, intellettuali che, nel secolo scorso, trovò nella Repubblica di Apua la sua simbolica Patria. Pittore come furono Viani, Nomellini, scrittore e uomo di teatro come Enrico Pea, Mecconi, è anche poeta nell’animo come Ceccardo”.

Dopo i saluti del Presidente dell’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini”, Giuseppe

Benelli, il Premiato sarà introdotto dalla Presidente del Premio Montale Fuori di Casa, Adriana

Beverini.

A dialogo con Beppe Mecconi, la Vice Presidente del Premio, Barbara Sussi, che introdurrà il

filmato “Montale – poesie di Lunigiana” realizzato dal Premiato ambientato nei paesi e luoghi che ispirarono il Poeta.

Alle ore 18,00 inizierà poi la seconda parte del pomeriggio, con un convegno incentrato sul Montale Apuano, dove si alterneranno interventi di Giuseppe Benelli, Antonio Zollino, Giurato del Premio e Adriana Beverini, che presenterà il libro “Montale Apuano”, realizzato a sua cura, edizione Giovane Holden.



Il Premio Montale Fuori di casa sezione “Ligure Apuana”, organizzato dall’Associazione Percorsi

con il contributo di Alice Lorgna, è patrocinato dalla Regione Liguria. L’evento è realizzato con il sostegno di Banca Carige, del Centro Commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra. La Premiazione alla Spezia segue altri importanti eventi svoltisi a Roma, presso Palazzo Giustiani e Palazzo Altemps, a Sarzana, sede storica del Premio, presso il Palazzo Comunale, a Rapallo presso la Biblioteca Internazionale, a Milano presso Casa Museo Manzoni.