Benifei e Orlando presentano alla Spezia il libro di Roberto Speciale su Natta

La Spezia - Venerdì 6 aprile, alle 17.30, presso la Sala Caran in via Genova 1 alla Spezia, verrà presentato il libro di Roberto Speciale "Alessandro Natta, una vita esemplare tra cultura e politica", edito da De Ferrari. Insieme all'autore interverranno l'europarlamentare spezzino Brando Benifei e il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il volume vuole essere un ritratto articolato dell'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano che, oltre a essere stato uno dei più importanti dirigenti della sinistra italiana, fu anche un uomo di grande e comprovata cultura.



Per questa ragione Speciale, anch'egli dirigente comunista e poi europarlamentare, ha voluto donare ai lettori un profilo di Natta che toccasse la sua formazione accademica, l'esperienza della prigionia, la militanza politica fino al ritorno alla sua Liguria e al nuovo incontro con lo studio della letteratura e della storia. In tal senso, nel fare incontrare cultura e politica e nell'utilizzare quest'ultima come strumento a servizio dei molti attraverso la comprensione del presente, si delinea una vita che oggi può rappresentare un vero e proprio esempio per la propria formazione culturale, civile e politica.