Benassi e i suoi Bologna Portraits, la mostra a Palazzo Bentivoglio

Durante gli ultimi tre anni di soggiorni, il fotografo spezzino ha immortalato le personalità più disparate della città felsinea. In un edificio da sogno.

La Spezia - Nelle prestigiose pertinenze del bolognese Palazzo Bentivoglio, il grandioso edificio costruito a partire dalla metà del '500 dalla famiglia omonima in Via del Borgo di San Pietro, il fotografo spezzino Jacopo Benassi presenterà il prossimo 3 febbraio alle 15 in anteprima nazionale il suo nuovo lavoro: questa volta il volume fotografico si intitola "Bologna Portraits", curato dal critico d’arte Antonio Grulli per la casa editrice bolognese Damiani. Fedele al suo stile, Benassi durante i diversi soggiorni in città, ha immortalato con la sua macchina fotografica artisti, scrittori, imprenditori, baristi, musicisti, attori, perdigiorno: personalità della città felsinea, raccontate dagli scatti, rigorosamente in bianco e nero, dell'artista spezzino. Si tratta di un volume cartonato di 208 pagine, in italiano e in inglese mentre la mostra sarà in visione fino al 31 marzo 2019. E così, in ordine sparso, finiranno nel volume personaggi come Mariuccia Casadio, Eva Robins, Gianluca Vacchi, Nino Migliori, Luis Sal, parallelamente agli scatti che Benassi ha realizzato di notte negli splendidi giardini del palazzo.



Il contenito "Art City" sarà aperta già da martedì 29 gennaio, mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio dalle 11 alle 19 mentre nel weekend gli orari si allungano: venerdì 1° e domenica 3 febbraio dalle 10 alle 20, sabato 2 dalle 10 alle 24, sempre ad ingresso libero. Detto della presentazione del 3, dal giorno successivo sino alla fine, la mostra si potrà visitare solo su appuntamento. Per info e prenotazioni contattare la dottoressa Caterina Pascale (info@palazzobentivoglio.org).