Bayreuth, Tolone, Zhuhai: nuova composizione del comitato Gemellaggi

La Spezia - Su proposta dell’Assessore ai Gemellaggi Maria Grazia Frijia, la giunta comunale ha deliberato questa mattina di ampliare la composizione del Comitato Gemellaggi, prevedendo, ai fini della gestione dei rapporti di scambio e di amicizia con le città internazionali con cui la Città della Spezia ha già instaurato rapporti, la partecipazione di ulteriori rappresentanti dell’associazionismo e della scuola. Il Comitato Gemellaggi sarà dunque composto da:



- Sindaco o Assessore delegato;

- Presidente del Consiglio Comunale;

- n. 2 Rappresentanti del Consiglio Comunale dei Gruppi Consiliari di maggioranza;

- n. 2 Rappresentanti del Consiglio Comunale dei Gruppi Consiliari di minoranza;

- Assessore alla Cultura del Comune della Spezia (o suo delegato);

- Dirigente scolastico dell’ITCS Fossati – Da Passano o suo delegato;

- n. 1 Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale;

- Presidente dell’Associazione culturale Italo – Tedesca (ACIT);

- Presidente dell’Associazione culturale Italia – Francia;

- n. 1 Rappresentante della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria;

- n. 1 rappresentante dell’Istituto Alberghiero “Casini”;

- n. 1 rappresentante del Liceo Classico “Costa”;

- n. 1 rappresentante del Liceo “Mazzini”;

- N. 1 rappresentante dell’Istituto Superiore “Einaudi Chiodo”;

- N. 1 rappresentante dell’Associazione “La Spezia Amici della Cina”;



I rapporti con la città di Zhuhai sono infatti proseguiti sia attraverso visite istituzionali che attraverso accordi e scambi di studenti tra gli istituti scolastici delle due città, con particolare riferimento all’Istituto Alberghiero Casini della Spezia e la First Vocational School di Zhuhai, per l’organizzazione di un periodo di stage in azienda per cinque studenti spezzini e attraverso iniziative culturali che hanno recentemente coinvolto anche gli istituti scolastici cittadini. Sulla base della delibera approvata, il rappresentante dell’Associazione “La Spezia Amici della Cina” potrà prendere parte agli incontri aventi all’ordine del giorno i rapporti con le città cinesi. Potranno essere invitati al tavolo ulteriori persone che possano avere spiccato interesse nei gemellaggi e negli accordi di amicizia in essere o in via di sviluppo, al fine di elevarne la qualità ed ampliarne la diffusione.