Barbagrammi per il 'sunday night' del Piccoloblu

La Spezia - Al grido di "Musica d'autore che però non te la mena", da Genova arrivano il Piccoloblu di Campiglia i Barbagrammi. I Barbagrammi si formano come duo nel 2015, dall’incontro di Cecilia Malfatto e Pietro Bosio. Il progetto porta in viaggio per le strade un repertorio di canzoni italiane di grande valore artistico e in ‘via d’estinzione’: Cantano Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Piero Ciampi per citarne tre. Grande spazio alla musica dialettale genovese, riarrangiando classici di Natalino Otto, Sensasciou, Lauzi, De André. Nelle loro esibizioni i Barbagrammi cantano anche le canzoni dei Bosio, band genovese di cui Pietro è autore.

Da aprile a settembre del 2016 sono in Portogallo e partecipano al festival di arti musicali e visive Paratissima Lisboa. Di ritorno dal tour, i Barbagrammi iniziano a scrivere le loro prime nuove canzoni e nell’ottobre del 2016 includono nella formazione Federico “Bandiani" Lagomarsino, batterista genovese di grande esperienza.