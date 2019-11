Bando della Fondazione per le associazioni culturali, ecco gli esiti

La Spezia - Sono 57 le associazioni operanti in ambito culturale che riceveranno un contributo dalla Fondazione Carispezia per il sostegno alle attività svolte nel corso dell’anno.



È questo l’esito del bando, chiuso il 30 settembre scorso, destinato a realtà senza scopo di lucro che, nel 2019, avessero realizzato iniziative negli ambiti delle arti visive, performative e dell’approfondimento culturale.



Tutte le richieste risultate ammissibili sono state finanziate dalla Fondazione per un importo complessivo di 100 mila euro. Le associazioni sostenute risultano così distribuite sul territorio: 27 nell’area La Spezia e Golfo, 18 in Val di Magra, 10 in Lunigiana, una in Val di Vara e una in Riviera (clicca qui).



Attraverso questo bando è stato esteso il tradizionale sostegno per l’attività annuale di associazioni ed enti religiosi attivi nell’ambito del welfare e dell’assistenza sociale anche al settore culturale, con l’obiettivo di supportare realtà, anche di piccole dimensioni, impegnate nel tenere vivo il tessuto culturale locale.