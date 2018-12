Bambini protagonisti… in odore di Natale alla Beghi

La Spezia - La biblioteca civica "Beghi" organizza quest’anno una serie di iniziative dedicate ai bambini che si svolgeranno durante il mese di dicembre. Si inizia domani, Mercoledì 12 dicembre alle 17, con la proiezione del film "Il Mago di Oz". Dorothy, le sue scarpette rosse, i suoi compagni di viaggio - il cane Toto, un leone senza coraggio, uno spaventapasseri senza cervello, un uomo di latta senza sentimenti - la strega buona e la strega cattiva: tutto lo splendore del Mago di Oz - e del suo scintillante Technicolor - grazie al nuovo restauro del musical di Victor Fleming, realizzato da Warner Bros e presentato in Italia dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto Il Cinema Ritrovato.

L’ingresso è gratuito.



Il secondo appuntamento è quello di sabato 15 dicembre a partire dalle 21 con la "Notte alla Beghi. Aspettando il Natale in biblioteca" a cura di Coop Zoe. Un’esperienza di fruizione particolare: dormire in biblioteca dopo aver trascorso una serata dedicata alla narrazione e al fare creativo. Dalle 21 di sabato 15 alle 9 di domenica 16 dicembre. Ritrovo dei partecipanti alle ore 20.45 per verifica dati, firma liberatoria per consenso a eseguire riprese video/fotografiche e a somministrare/consumare il cibo che sarà possibile visionare preventivamente. Svolgimento attività laboratoriale. Al risveglio verrà consumata la colazione, offerta da Coop Liguria. Saranno necessari per trascorrere la notte: acqua, tappetino, sacco a pelo, cuscino. Si consigliano abiti comodi, possibilmente una tuta. Costo 15 euro a bambino – Prenotazioni Amanda 334.9968868.



Infine Venerdì 21 dicembre alle 17 Emma Biglioli (suoni, musica e voce) e Ivan Biglioli (voce narrante, musica), dell’ Associazione A testa in giù, vi aspettano per "Una valigia di storie". Una valigia piena di oggetti che danno vita a ricordi, un percorso attraverso storie e racconti della tradizione popolare. Storie ispirate alla letteratura popolare di Italo Calvino o recuperate dalla tradizione di un personaggio semplice, a volte saggio a volte sciocco, a volte burlone, Giufà. La musica suonata dal vivo accarezza, racconta tutto lo spettacolo, accompagna la narrazione. Ingresso gratuito, al termine verrà offerta una merenda ai bambini presenti. Info e prenotazioni: 0187 727885, iblioteca.beghi@comune.sp.it.