Bacchus ospita i "Rumba pesa"

La Spezia - Appuntamento con la musica da Bacchus domani sera a partire dalle 21.30. Si esibirà il duo "Rumba pesa" comporto da Lorenzo Vuolo (chitarra) e Arjuna Iacci (sax, mandolino e voce), due musicisti dall'esperienza ultra decennale che nel 2014 hanno deciso di riunirsi per creare un progetto agile nella strumentazione e allo stesso tempo molto efficace nella resa sonora che gli permettesse di portare le musiche dei loro autori preferiti in qualsiasi situazione: strada, grandi palchi, festival, piccoli club....ogni tipo di location. Il filo conduttore è lo swing, da Glenn Miller a

Django Reinhardt passando per lo swing italiano e Duke Ellington, ma i due sconfinano talvolta nella musica popolare e in brani di grandi autori italiani di colonne sonore come Ennio Morricone, Nino Rota o Fiorenzo Carpi.

Appuntamento domani dunque, 11 gennaio alle 21.30, in Viale Amendola.