Avori del Giappone, il Lia apre alla cultura nipponica

La Spezia - È in visione al Museo Civico “Amedeo Lia” la mostra “Avori del Giappone. I netsuke della Collezione Lia”, che - a ridosso del compimento del 22 esimo compleanno del Museo - rappresenta una nuova occasione per rendere omaggio alla figura di Amedeo Lia, quale appassionato cultore della bellezza, e alla sua instancabile capacità di ricerca.

In mostra è esposto un nucleo prezioso di netsuke giapponesi antichi che Amedeo Lia acquistò, ammaliato dall’originalità di queste piccole e raffinate sculture in avorio, nate per allacciare alla cintura del kimono (abito tradizionale giapponese privo di tasche) una piccola borsetta o altro genere di contenitore da passeggio.

In occasione della mostra il Museo Lia ha organizzato una serie di eventi per approfondire temi legati alla cultura orientale. Gli incontri sono su prenotazione e a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni : Museo “Amedeo Lia” – Via Prione 234 La Spezia T. 0187 731100 attivita.museolia@comune.sp.it



“La mostra “Avori del Giappone. I netsuke della Collezione Lia”, ha commentato l’assessore alla cultura Paolo Asti - ci svela solo un aspetto della complessa e millenaria storia del Giappone. Oltre alla mostra, quindi, il museo ha voluto organizzare una serie di incontri per meglio comprendere e approfondire i temi legati alla cultura giapponese. Sono in programma laboratori e workshop tenuti dai massimi esperti italiani in questo campo dedicati a tutti, bambini compresi, che saranno in grado di coinvolgere attivamente i partecipanti in un viaggio davvero interessante e suggestivo.”



Calendario incontri

Sabato 19 gennaio, alle 17 PRATICA SHODO Incontro dedicato alla scrittura shodo a cura dell’Associazione Culturale Izumi (Massa)



Sabato 26 gennaio, alle 17 ZAZEN Incontro sullo Zen tenuto dal Monaco laico Paolo “Daishin” Luvisotti Associazione “Bodaishin”



Domenica 27 gennaio, alle 15 I MUSEI PER I BAMBINI Un tuffo in Oriente: micromondi dal Giappone A cura di Nancy Rozzi (Museo del Sigillo, La Spezia) e Amanda Moruzzo (Coop Zoe) € 10 a partecipante



Mercoledì 30 gennaio, alle 17 NETSUKE, CHE PASSIONE! Conferenza della Prof.ssa Edda Bresciani in dialogo con il Prof. Alessandro Tosi Ingresso gratuito



Sabato 2 febbraio, alle 17 VISITA E APPROFONDIMENTO Incontro con Francesco Morena, specialista di arte estremo-orientale



Domenica 3 febbraio, alle 17 MEDITAZIONE YOGA Incontro tenuto da Oriella “Saraswathi” Tomà - Sicy Counseling Yoga



Sabato 9 febbraio, alle 17 MANGA Workshop di disegno in stile manga tenuto da Martina Dream Longinotti e Nicolò “KiS” Belloglio - The King’s Dream Studio (Genova)



Sabato 16 febbraio, alle 17 SOSPESA AD UN NETSUKE Laboratorio di decorazione di una kinchaku, borsa tradizionale giapponese, a cura di Nancy Rozzi (Museo del Sigillo, La Spezia)



Domenica 24 febbraio, alle 17 CERMIONIA DEL TÉ Dimostrazione a cura di Sakurako Katagiri



Sabato 2 marzo, alle 17 CHI HA PAURA DEGLI YOUKAI? Conferenza sul folklore nella cultura giapponese, a cura di Serena Sannino



Domenica 3 marzo, alle 17 IKEBANA Incontro sull’antica arte giapponese di disporre i fiori, a cura di Paola Piras Associazione Ikebana Ohara Venezia – € 10 a partecipante In collaborazione con Garden Club La Spezia. La mostra, a cura di Francesca Giorgi, si avvale del valente contributo scientifico di Francesco Morena, grande specialista di arte estremo-orientale, e sarà aperta al pubblico dal 22 dicembre 2018 al 3 marzo 2019 secondo il consueto orario di apertura del Museo, vale a dire dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.